Venditti al Vittoriale: emozioni e musica senza tempo

Antonello Venditti si prepara a tornare sul palco del Vittoriale di Gardone Riviera per celebrare il 40° anniversario della sua iconica canzone “Notte prima degli esami,” con due concerti già sold out. Il cantautore romano ha riflettuto sull’importanza di questo brano, nato nel contesto del suo album “Cuore”, pubblicato nel 1984. Racconta di come “Notte prima degli esami” sia emersa lentamente fino a diventare una canzone amata da generazioni, rappresentando un legame tra genitori, nonni e professori.

Durante le serate, Venditti guiderà il pubblico in un viaggio musicale attraverso il suo ricco repertorio, includendo successi storici dell’album “Cuore”. In occasione dell’edizione speciale del disco, prevista per il 2024, verrà presentato anche un brano inedito intitolato “Dì una parola”. Questo nuovo pezzo affronta tematiche significative, come la lotta contro il femminicidio, esortando a trovare il coraggio di esprimere i propri desideri e rifiuti.

Venditti, che ha iniziato la sua carriera musicale nel 1972, ha venduto oltre 30 milioni di dischi e ha collezionato numerosi successi, da “Lilly” a “Grazie Roma,” da “Ricordati di Me” a “In Questo Mondo di Ladri.” Le due serate al Vittoriale saranno un’opportunità per rivivere la sua straordinaria carriera e la sua musica, che continua a risuonare nel cuore degli italiani.