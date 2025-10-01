Venditore/Venditrice Ceramiche per Arredamenti di Design

“Unisciti a Noi: Venditore/Venditrice di Ceramiche!”
Azienda: Openjobmetis
Località: Cremona
Data di pubblicazione: Wed, 01 Oct 2025 07:59:26 GMT
Descrizione del lavoro:
Stiamo cercando un venditore o venditrice nel settore della ceramica, gres porcellanato e arredo bagno, con la responsabilità di fornire consulenze ai clienti e promuovere i nostri prodotti. I candidati ideali devono avere esperienza nelle vendite e una buona conoscenza del settore dell’arredo e della ceramica. Tra i vantaggi offerti, ci sono opportunità di formazione continua e un ambiente di lavoro dinamico e stimolante. Sarà fondamentale lavorare in team per raggiungere gli obiettivi di vendita prefissati.
