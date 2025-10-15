22.5 C
Venditore veicoli industriali a Milano con elevati guadagni potenziali

Titolo lavoro: Venditore veicoli industriali

Azienda: Manpower

La posizione di venditore presso l’azienda nel settore vendita e riparazione richiede una solida esperienza nella gestione delle vendite e una forte attitudine al cliente. I candidati ideali devono possedere eccellenti capacità di comunicazione e negoziazione, oltre a una buona conoscenza del prodotto. La responsabilità principale include l’acquisizione di nuovi clienti e la fidelizzazione di quelli esistenti, garantendo un servizio di alta qualità. I vantaggi includono opportunità di formazione professionale continua e un ambiente di lavoro dinamico e stimolante.

Località: Trento

Data pubblicazione: Mon, 06 Oct 2025 22:54:24 GMT

