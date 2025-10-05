Venditore settore sicurezza a Bari: Opportunità di crescita e successi condivisi

“Sei un Venditore? Unisciti a Noi nel Settore Sicurezza a Bari!”



Azienda: Sicuritalia

Località: Bari

Data di pubblicazione: Wed, 01 Oct 2025 07:59:25 GMT

Descrizione del lavoro:

Stiamo cercando una persona ambiziosa e dinamica per una posizione nel settore della sicurezza, che avrà l’opportunità di partecipare alla Sales Academy Sicuritalia. Le principali responsabilità includono la vendita di prodotti e servizi per la sicurezza, con un forte focus sulla presenza sul campo e sull’interazione diretta con i clienti. Sono richieste ottime doti comunicative e capacità di negoziazione, nonché una predisposizione al lavoro in team. I vantaggi includono un ambiente lavorativo stimolante e formativo, con opportunità di crescita professionale.