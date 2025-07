Offerta di Lavoro: Venditore Esterno – Regione Umbria

Siamo alla ricerca di un Venditore Esterno esperto e motivato, residente in Umbria, per un’importante opportunità di crescita professionale all’interno della nostra azienda. I candidati selezionati riporteranno direttamente al Centre Manager di Roma e si occuperanno di:

Ricerca di nuovi clienti nel territorio umbro.

nel territorio umbro. Mantenimento e sviluppo delle relazioni con i clienti esistenti.

delle relazioni con i clienti esistenti. Aumento delle vendite e del fatturato nella regione.

Requisiti principali:

Esperienza comprovata nelle vendite, preferibilmente nel settore [specificare settore].

Ottima capacità di comunicazione e negoziazione.

Spirito di iniziativa e orientamento ai risultati.

Patente di guida e disponibilità a frequenti spostamenti.

Se sei un professionista motivato e desideri entrare a far parte di un team dinamico e in crescita, candidati ora! Inviaci il tuo CV e una lettera di presentazione per scoprire come puoi contribuire al nostro successo nella bellissima Regione Umbria.

Unisciti a noi!