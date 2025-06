Offerta di Lavoro: Venditore Emilia Romagna e Toscana

Radici Products, leader dal 1997 nella produzione di componenti tecnologici in tecnopolimeri e materiali compositi, è alla ricerca di un Venditore per le regioni Emilia Romagna e Toscana. La nostra azienda si distingue per l’uso di avanzate tecnologie di lavorazione meccanica CNC e nel 2022 abbiamo ampliato le nostre possibilità di crescita grazie all’importante supporto di una holding di investimenti.

Responsabilità:

Sviluppare e gestire relazioni con clienti B2B nella regione.

Identificare nuove opportunità di vendita e mercati emergenti.

Raggiungere obiettivi di vendita attraverso strategie efficaci.

Requisiti:

Esperienza pregressa nel settore vendite, preferibilmente in ambito tecnico o industriale.

Ottime doti comunicative e relazionali.

Capacità di lavorare in autonomia e orientamento al risultato.

Conoscenza del mercato di riferimento e della concorrenza.

Se sei motivato e desideri far parte di un team innovativo in un settore in continua evoluzione, inviaci la tua candidatura! Unisciti a Radici Products e contribuisci al nostro successo.

Candidati ora e inizia la tua carriera con noi!