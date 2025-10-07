Venditore d’Auto a Milano: Opportunità di Crescita e Successo!

Titolo lavoro: VENDITORE D’AUTO



Azienda: Manpower



Descrizione lavoro:

La posizione richiede un venditore con almeno un anno di esperienza, che si occuperà di gestire autonomamente l’area assegnata dopo un periodo di formazione. Le responsabilità includono la ricerca e acquisizione di nuovi clienti, oltre alla gestione delle relazioni con quelli esistenti. Si offrono provvigioni interessanti, senza limiti o soglie minime mensili di budget, permettendo così una maggiore flessibilità e opportunità di guadagno. La figura scelta avrà anche l’opportunità di lavorare in un ambiente dinamico e motivante.



Località: Cuneo



Data pubblicazione: Mon, 06 Oct 2025 22:58:59 GMT

