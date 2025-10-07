23 C
Roma
martedì – 7 Ottobre 2025
Lavoro

Venditore d’Auto a Milano: Opportunità di Crescita e Successo!

Da StraNotizie
Offerte di Lavoro

Titolo lavoro: VENDITORE D’AUTO

Azienda: Manpower

Descrizione lavoro:
La posizione richiede un venditore con almeno un anno di esperienza, che si occuperà di gestire autonomamente l’area assegnata dopo un periodo di formazione. Le responsabilità includono la ricerca e acquisizione di nuovi clienti, oltre alla gestione delle relazioni con quelli esistenti. Si offrono provvigioni interessanti, senza limiti o soglie minime mensili di budget, permettendo così una maggiore flessibilità e opportunità di guadagno. La figura scelta avrà anche l’opportunità di lavorare in un ambiente dinamico e motivante.

Località: Cuneo

Data pubblicazione: Mon, 06 Oct 2025 22:58:59 GMT

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Articolo precedente
Alberi parlanti: l’innovativa iniziativa di Londra
Articolo successivo
Blink Outdoor 4: Smart Wireless HD Security Camera | Alexa Ready
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.