Venditore Auto a Milano con Ottime Provvigioni

Titolo lavoro: Venditore Auto



Azienda: Manpower



Descrizione lavoro:

Manpower Business Professional cerca un venditore per la concessionaria Mercedes, con responsabilità nella gestione delle vendite di auto nuove, assistendo i clienti e contribuendo al raggiungimento dei target di vendita. I candidati ideali devono avere esperienza nel settore automobilistico, ottime capacità comunicative e una forte attitudine al lavoro in team. È richiesta una buona conoscenza del mercato automobilistico e delle tecniche di vendita. Tra i vantaggi offerti ci sono formazione continua, un ambiente lavorativo stimolante e opportunità di crescita all’interno dell’azienda.



Località: Pisa



Data pubblicazione: Mon, 06 Oct 2025 22:46:54 GMT

