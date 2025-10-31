22.8 C
Roma
venerdì – 31 Ottobre 2025
Lavoro

Venditore Auto a Milano con Ottime Provvigioni

Da stranotizie
StraNotizie.it - Offerte di Lavoro

Titolo lavoro: Venditore Auto

Azienda: Manpower

Descrizione lavoro:
Manpower Business Professional cerca un venditore per la concessionaria Mercedes, con responsabilità nella gestione delle vendite di auto nuove, assistendo i clienti e contribuendo al raggiungimento dei target di vendita. I candidati ideali devono avere esperienza nel settore automobilistico, ottime capacità comunicative e una forte attitudine al lavoro in team. È richiesta una buona conoscenza del mercato automobilistico e delle tecniche di vendita. Tra i vantaggi offerti ci sono formazione continua, un ambiente lavorativo stimolante e opportunità di crescita all’interno dell’azienda.

Località: Pisa

Data pubblicazione: Mon, 06 Oct 2025 22:46:54 GMT

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop!

Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari.

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Articolo precedente
Samira si sposa: la sorprendente rivelazione su Gerry Scotti!
Articolo successivo
7MAGIC 7 in 1 Air Styler: Asciugacapelli e Piastra Senza Calore
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.