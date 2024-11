Vendite oltre 14 milioni in poche settimane

Le vendite della serie Mate 60 di Huawei, lanciata a settembre 2023, hanno superato le 14 milioni di unità, oltrepassando le previsioni della catena di approvvigionamento. Questa informazione è emersa dal social network cinese Weibo, alla vigilia della presentazione del Mate 70, e sottolinea l’eccezionale performance dei dispositivi sin dal loro debutto.

Fonti affidabili dalla catena di approvvigionamento hanno confermato che la serie Mate 60 ha raggiunto un record di vendite, passando da 10 a più di 14 milioni di unità tra settembre e metà novembre. Questo importante incremento dimostra l’interesse costante per i modelli di alto livello di Huawei e la loro capacità di mantenere la competitività in un mercato in continua evoluzione.

La serie Mate 60 include quattro modelli: Mate 60 standard, Mate 60 Pro, Mate 60 Pro+ e RS Ultimate Design. Questi dispositivi presentano un display con refresh rate a 120Hz, protezione in Kunlun Glass di seconda generazione, risoluzione FHD+ e un tasso di campionamento touch di 300Hz. In aggiunta, l’uso del chip Kirin 9000s 5G ha migliorato le prestazioni e le capacità di connettività di questi smartphone. Il modello standard ha una batteria da 4750mAh, mentre il Pro ne ha una da 5000mAh, con supporto per la ricarica rapida a 88W tramite cavo e 66W in modalità wireless, evidenziando l’impegno di Huawei nella sostenibilità.

Dal punto di vista fotografico, il Mate 60 Pro è dotato di un sistema di fotocamere avanzato, inclusi un sensore principale da 50MP, una fotocamera ultrawide da 12MP e un teleobiettivo periscopico da 48MP, oltre a una selfie camera da 13MP con lente ToF 3D, il che lo rende molto attrattivo per gli appassionati di fotografia.

Dopo aver subito importanti difficoltà a causa del divieto degli Stati Uniti nel 2019, Huawei sta rapidamente riconquistando quota di mercato, in particolare in quello domestico. Nonostante gli ostacoli, l’azienda ha continuato a lanciare prodotti innovativi, come la serie Mate 60 e, più recentemente, le serie Nova 12 e Pura 70, che alzano ulteriormente lo standard nel segmento degli smartphone di alta e media gamma. C’è grande attesa per i nuovi dispositivi che verranno presentati il 26 novembre.