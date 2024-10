Vendite in aumento, profitti in calo nel terzo trimestre del 2024

Samsung Electronics ha rilasciato la stima degli utili per il terzo trimestre del 2024, rivelando che i profitti saranno inferiori del 10% rispetto alle aspettative. Questo calo è attribuito principalmente a un ritardo negli ordini di chip per intelligenza artificiale (AI) da parte di un importante cliente, sebbene l’azienda non abbia fornito dettagli specifici sul cliente in questione.

Nonostante le difficoltà, Samsung ha registrato un miglioramento negli utili della divisione mobile, grazie al lancio dei dispositivi pieghevoli Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6, avvenuto nel trimestre precedente. Anche la divisione display ha beneficiato del lancio dei nuovi iPhone 16 di Apple, che utilizzano principalmente pannelli prodotti da Samsung. Tuttavia, secondo quanto riportato da Reuters, alcuni analisti non prevedono miglioramenti significativi negli utili per questo trimestre.

Samsung si trova attualmente in una posizione svantaggiata rispetto a SK Hynix, il suo principale concorrente sudcoreano, che ha visto un aumento delle vendite di chip HBM, utilizzati prevalentemente nell’elaborazione AI. La risposta tardiva di Samsung a questo nuovo trend tecnologico ha costretto l’azienda a continuare ad affidarsi ai chip tradizionali, il che comporta margini di profitto più bassi. Inoltre, questo mercato è stato progressivamente invaso dalla concorrenza cinese, che ha portato a un ulteriore rallentamento della domanda.

Young Hyun Jun, Vice Presidente della Device Solutions Division di Samsung, ha sottolineato che l’azienda sta affrontando tempi difficili. Tuttavia, ha anche evidenziato la volontà di trasformare queste sfide in opportunità, concentrandosi sul miglioramento della competitività tecnologica a lungo termine. Questo approccio indica che Samsung è consapevole delle difficoltà attuali, ma è determinata a trovare soluzioni per ristabilire la propria posizione di mercato e adattarsi ai cambiamenti tecnologici in corso.

In sintesi, sebbene Samsung abbia mostrato segni di resilienza nelle sue divisioni mobile e display, le sfide legate alla domanda di chip AI e alla crescente concorrenza rappresentano ostacoli significativi che l’azienda deve affrontare per recuperare terreno e migliorare i propri profitti.