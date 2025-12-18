Vendite console USA in caduta

L’analista di Circana, Mat Piscatella, ha condiviso un report sulle vendite di console e videogiochi fisici e digitali negli Stati Uniti d’America. Secondo i dati, Call of Duty: Black Ops 7 è stato il gioco più venduto nel mese di novembre, ma a livello complessivo è stato superato da Battlefield 6, che è il titolo più venduto nell’arco dell’anno solare.

I dati di vendita dei videogiochi sono stati oscurati dai numeri dell’hardware, che sono i più bassi da trent’anni a questa parte. Nel mese di novembre sono state vendute 1,6 milioni di console, un numero inferiore rispetto alle 3,9 milioni piazzate nel novembre del 2019. Il declino ha interessato tutti i sistemi di gioco, con Xbox Series X|S che ha subito un calo del 70% rispetto a novembre dell’anno scorso, PS5 del 50% e Switch e Switch 2 del 10%.

Secondo Piscatella, una delle principali cause del declino è l’aumento dei prezzi delle console, che è passato da 235 dollari nel 2019 a 439 dollari nel 2025. Anche le vendite di videogiochi fisici sono in caduta libera, con un calo del 14% rispetto al novembre del 2024, raggiungendo i livelli più bassi dal 1995. Le sottoscrizioni e il mobile sono stati gli unici settori a registrare una crescita, rispettivamente del 16% e del 2%.