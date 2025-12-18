13 C
Roma
giovedì – 18 Dicembre 2025
Attualità

Vendite console USA in caduta

Da stranotizie
Vendite console USA in caduta

L’analista di Circana, Mat Piscatella, ha condiviso un report sulle vendite di console e videogiochi fisici e digitali negli Stati Uniti d’America. Secondo i dati, Call of Duty: Black Ops 7 è stato il gioco più venduto nel mese di novembre, ma a livello complessivo è stato superato da Battlefield 6, che è il titolo più venduto nell’arco dell’anno solare.

I dati di vendita dei videogiochi sono stati oscurati dai numeri dell’hardware, che sono i più bassi da trent’anni a questa parte. Nel mese di novembre sono state vendute 1,6 milioni di console, un numero inferiore rispetto alle 3,9 milioni piazzate nel novembre del 2019. Il declino ha interessato tutti i sistemi di gioco, con Xbox Series X|S che ha subito un calo del 70% rispetto a novembre dell’anno scorso, PS5 del 50% e Switch e Switch 2 del 10%.

Secondo Piscatella, una delle principali cause del declino è l’aumento dei prezzi delle console, che è passato da 235 dollari nel 2019 a 439 dollari nel 2025. Anche le vendite di videogiochi fisici sono in caduta libera, con un calo del 14% rispetto al novembre del 2024, raggiungendo i livelli più bassi dal 1995. Le sottoscrizioni e il mobile sono stati gli unici settori a registrare una crescita, rispettivamente del 16% e del 2%.

Articolo precedente
Export Veneto in crisi
Articolo successivo
Scandalo Signorini in Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.