Vendite a Wall Street su commenti hawkish e mercato del lavoro forte

– Giornata negativa per Wall Street, dopo che nuovi dati macroeconomici supportano la posizione aggressiva della Banca centrale statunitense e alcuni commenti hawkish di funzionari FED hanno ribadito che i tassi di interesse rimarranno elevati più a lungo del previsto. I verbali del FOMC, diffusi ieri sera, avevano già evidenziato l’atteggiamento da falco della Federal Reserve e il suo impegno a combattere l’inflazione attraverso ulteriori aumenti dei tassi di interesse.

Il presidente della Federal Reserve di Atlanta, Raphael Bostic, ha detto oggi che l’inflazione è “il più grande vento contrario” che l’economia statunitense si trova ad affrontare e i funzionari della banca centrale americana “rimangono determinati” a riportarla all’obiettivo del 2%. Esther George, presidente della Federal Reserve Bank of Kansas City, ha invece affermato che i tassi rimarranno alti almeno fino al 2024.

Sul fronte macroeconomico, l’andamento dei nuovi posti di lavoro nel settore privato statunitense è stato molto migliore del previsto a dicembre 2022, secondo secondo il report della Automated Data Processing ADP. Inoltre, sono diminuite oltre le attese le nuove richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA. Sempre sul fronte macro, è calato oltre le previsioni il deficit commerciale americano, mentre sono aumentate più del previsto le scorte di greggio nell’ultima settimana.

Stanno crollando Walgreens Boots Alliance, che ha battito le attese degli analisti con la trimestrale ma ha registrato una perdita netta di 3,72 miliardi di dollari per un maxi onere legato alla risoluzione delle controversie sugli oppioidi, Silvergate Capital, che ha riportato un forte calo dei depositi relativi alle criptovalute nel quarto trimestre e ha affermato che avrebbe ridotto la sua forza lavoro del 40%, e Bed Bath & Beyond, la quale ha affermato che “vi sono dubbi sostanziali sulla capacità della società di continuare a operare come un’entità in funzionamento” e che sta esplorando alternative strategiche.

Scambi in ribasso per la Borsa di New York, che accusa una flessione dell’1,14% sul Dow Jones; sulla stessa linea, giornata negativa per l’S&P-500, che continua la seduta a 3.809 punti, in calo dell’1,15%. In rosso il Nasdaq 100 -1,44%; sulla stessa linea, in discesa l’S&P 100 -1,1%.

Al top tra i giganti di Wall Street, Chevron +1,84%, Verizon Communication +1,03%, Merck +0,70% e Amgen +0,53%.

I più forti ribassi, invece, si verificano su Walgreens Boots Alliance, che continua la seduta con -8,07%.

Scivola Salesforce, con un netto svantaggio del 3,47%.

In rosso Microsoft, che evidenzia un deciso ribasso del 2,87%.

Spicca la prestazione negativa di United Health, che scende del 2,64%.

Tra i best performers del Nasdaq 100, Pinduoduo, Inc. Sponsored Adr +5,61%, Warner Bros. Discovery, +3,47%, T-Mobile Us, +2,69% e Diamondback Energy, +2,66%.

Le peggiori performance, invece, si registrano su Crowdstrike Holdings,, che ottiene -8,71%.

Lettera su Workday, che registra un importante calo del 7,31%.

Scende Datadog, con un ribasso del 7,15%.