Vendita Udinese: la famiglia Pozzo cede a fondo americano

La famiglia Pozzo ha concluso la vendita dell’Udinese a un fondo americano per oltre 150 milioni di euro, secondo quanto riportato dal Tgr del Friuli-Venezia Giulia. Tuttavia, l’accordo non ha ancora trovato conferma ufficiale in sede societaria. Si segnala che un accordo preliminare sarebbe stato raggiunto nei giorni scorsi.

Dal 1986, quando Giampaolo Pozzo e la sua famiglia acquistarono il club, l’Udinese ha mantenuto la sua presenza in Serie A per 29 stagioni consecutive, gestendo i bilanci in modo sano e, da un decennio, operando anche in un moderno stadio di proprietà. La vendita dell’Udinese non comprende la cessione del Watford, club inglese di proprietà del figlio Gino Pozzo.

Fonte: www.adnkronos.com