vendita record di biglietti per il tour 2025

Ultimo continua a riscuotere un successo incredibile: la vendita dei biglietti per il suo tour 2025 sta raggiungendo numeri da record.

Il fenomeno Ultimo continua a far parlare di sé nel panorama musicale italiano, lasciando il segno con numeri che pochi artisti possono vantare. Attualmente impegnato con il tour negli stadi previsto per il 2024, il cantautore romano non smette di sorprendere e, dal palco dell’Olimpico di Roma, ha annunciato un nuovo tour negli stadi per il 2025. La risposta del pubblico non si è fatta attendere: le vendite dei biglietti hanno raggiunto numeri da record.

Ultimo: record su record

La vendita dei biglietti per il tour del 2025 è stata un vero e proprio trionfo: in soli 30 minuti sono stati venduti 100.000 biglietti, un risultato straordinario che ha spinto gli organizzatori, Vivo Concerti, a raddoppiare le date negli stadi di Milano e Roma per far fronte alla domanda. Questo nuovo round di prevendite ha incrementato il numero di biglietti venduti per il 2025 a 250.000, una cifra che sottolinea l’incredibile appeal di Ultimo tra i fan e non solo.

Ultimo

Da quando ha iniziato la sua ascesa soltanto 8 anni fa, Ultimo ha collezionato successi su successi. Ad oggi può contare su 41 stadi nel suo palmarès, con 6 eventi sold out consecutivi allo Stadio Olimpico di Roma in meno di un anno.

Un traguardo che si aggiunge al totale di biglietti venduti nella sua carriera, superando i 2 milioni. Questi numeri non sono soltanto un indicatore della popolarità di Ultimo, ma testimoniare l’impatto e l’influenza che ha avuto nel panorama musicale italiano ed internazionale in tempi relativamente brevi.

Le date del tour 2025

Ecco tutte le date del tour 2025 di Ultimo:

29 giugno 2025 – Lignano Sabbiadoro @ Stadio Teghil

2 luglio 2025 – Ancona @ Stadio del Conero

5 luglio 2025 – Milano @ Stadio San Siro

7 luglio 2025 – Milano @ Stadio San Siro (NUOVA DATA)

10 luglio 2025 – Roma @ Stadio Olimpico

11 luglio 2025 – Roma @ Stadio Olimpico (NUOVA DATA)

18 luglio 2025 – Messina @ Stadio San Filippo

23 luglio 2025 – Bari @ Stadio San Nicola