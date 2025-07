Vendita Palazzo Franceschi a Pisa: un’opportunità immobiliare

La Banca d’Italia sta procedendo con la vendita di immobili che non sono più destinati a funzioni istituzionali. Un esempio di questa iniziativa è il ‘Palazzo Franceschi’ di Pisa, recentemente messo in vendita.

Il complesso, situato in via San Martino 100, presenta una destinazione d’uso mista che prevede sia l’uso come istituto di credito sia come residenza. La struttura si sviluppa su quattro piani fuori terra e un piano sottotetto, per una superficie commerciale di circa 6.060 metri quadrati. È importante notare che l’immobile è soggetto a vincoli di carattere storico-artistico.

Le manifestazioni di interesse per l’acquisto dovranno essere inviate alla Banca d’Italia entro il 13 agosto. Il prezzo di partenza per la vendita è fissato a 4,4 milioni di euro. Secondo una nota dell’ente, l’obiettivo della dismissione degli edifici è quello di favorire progetti che possano rilanciare il patrimonio immobiliare, contribuendo alla valorizzazione culturale ed economica delle aree interessate.