Cinque anni fa un romanzo immaginò la vendita del Colosseo, decisa dal governo italiano dopo che la pro-vocazione lanciata su un giornale aveva fatto il giro del mondo, attirando l’attenzione degli investitori an-che a causa della crescente instabilità finanziaria in cui l’Italia era finita e della conseguente necessità di as-sicurare nuove entrate cospicue nelle casse dello Stato. Uno sceicco offre mille miliardi di euro, le Borse crescono, le banche di investimento già ragionano su ripetere l’operazione con altri beni culturali come la Torre di Pisa. Lo sceicco intanto ha posto una condizione al momento dell’acquisto: smonterà e rimonterà il Colosseo a casa sua. È il nuovo proprietario e intende disporne come crede.

La provocazione di vendere il Colosseo è molto più vecchia di questo romanzo di Marcello Sorgi, e torna regolarmente, quasi fosse una scaramanzia che vada ogni tanto richiamata per scongiurare che mai si av-veri. Dentro questo immaginario distopico, quanta fatica abbiamo fatto negli ultimi anni per assicurare an-che solo il restauro del Colosseo ad opera di un privato – il patron di Tod’s Diego Della Valle.

Oggi, però, esiste una straordinaria occasione di venderlo davvero. Senza toccarne una sola pietra, e la-sciandone chiaramente la proprietà in capo allo Stato italiano. Suona illogico e contradditorio? Solo se ci limitiamo a considerare la dimensione fisica del nostro patrimonio. Suona molto meno illogico se osser-viamo invece tutto quello che alla luce del progresso tecnologico sta accadendo all’arte e alla cultura.

Negli ultimi mesi è esploso il fenomeno dei cosiddetti Non Fungible Tokens (NFT), vale a dire la possibilità grazie alla tokenizzazione (blockchain) di certificare l’autenticità di un file digitale. Artisti in tutto il mondo hanno iniziato a produrre opere nativamente digitali da vendere su piattaforme dove collezionisti facoltosi hanno iniziato a comprarle pagando principalmente in criptovalute come Bitcoin o Ethereum. A marzo la casa d’aste Christie’s ha battuto la sua prima opera NFT, Everydays dell’artista Beeple, per 69,3 milioni di dollari. E domani tutto questo potrà investire ogni tipo di arte, figurativa o performativa. Con l’NFT di un quadro, di una scultura, di una dimora storica, di una performance dal vivo del nostro cantante preferito, ma anche di una ricetta di cucina di uno chef stellato! L’NFT tutelerà il proprietario contro i falsi, e l’opera si potrà anche frazionare, ricombinare, trasformare in un’altra opera d’arte, per farne un nuovo NFT a sua volta da vendere, acquistare, collezionare. Scopriamo così che quel digitale che sembrava togliere senso alle cose può anche creare nuovo valore senza minimamente intaccare quello pre-esistente. Offrendo pos-sibilità sterminate alla nostra creatività, ci permette di fare più arte, più cultura.

Inevitabilmente, ci interroga su questioni nuove. Come rendere sostenibile tutto questo ricorso alla tecno-logia blockchain che consuma molta energia e produce quindi emissioni di CO2? O ancora: come si paghe-ranno le tasse sulle transazioni relative alla compravendita di arte digitale? L’Agenzia delle Entrate è stata sollecitata con un interpello che propone di considerare queste transazioni come cessioni permanenti di diritti d’autore, e in base a come risponderà il mercato si potrebbe o meno sviluppare in certe direzioni.

C’è poi la tutela e la valorizzazione del patrimonio pubblico attraverso la sua riproduzione digitale, come quella che offre l’azienda Cinello, assurta agli onori della cronaca nelle settimane scorse grazie alla vendita, in accordo con gli Uffizi, della copia digitale del Tondo Doni di Michelangelo, e chissà che presto non ci sia nuova tecnologia per andare anche oltre la riproduzione in 3D del David di Michelangelo che l’Italia esporrà nel suo padiglione all’Expo di Dubai, per farne una copia impalpabile, totalmente dematerializzata nella forma di un ologramma indistinguibile dall’originale. Il potenziale anche in questo caso è enorme. Copie certificate digitali, esclusive o in numero comunque limitato, potrebbero alimentare un mercato parallelo, dove da un lato i privati potrebbero acquistare il loro Michelangelo e dall’altro il pubblico potrebbe disporre di copie da dare in comodato per mostre e allestimenti dall’altra parte del mondo senza praticamente costi di trasporto e abbattendo i costi di assicurazione.

Ce lo immaginiamo tutto quello che un Paese con la nostra arte, col nostro patrimonio, con la nostra cultu-ra potrebbe fare se intercettasse e guidasse tutto ciò che è in fermento grazie all’avanguardia tecnologica, se si desse un quadro di norme e regole adeguate alla produzione di nuova cultura, all’ibridazione tra arte del passato e nuovi artisti, tra patrimonio fisico e arti digitali? Noi la riassumiamo così: dall’Italia delle teche all’Italia della techne.

Come se quest’epoca non fosse già sufficientemente complessa e caotica, il Covid-19 ci ha chiusi in casa la-sciandoci solo il digitale per tenere aperto per mesi uno spiraglio di relazione umana da vivere attraverso uno schermo.

Nell’insofferenza, nella lentezza di questi mesi, abbiamo scoperto quanto ciascuno di noi sia il prodotto di ogni gesto che fa. Ognuno di questi gesti che facciamo nel mondo reale o digitale conta, contribuisce alla creazione o alla demolizione del senso della nostra vita. Una vita che nei prossimi anni si trasformerà in un modello ibrido e phygital che dovremo saper interpretare per avere accesso ad un futuro ancora emozio-nante e pieno di nuove e straordinarie opportunità. Un futuro in cui il digitale smetterà di essere percepito come ciò che ci aveva alienato dal mondo sottraendo senso alle nostre esistenze, e diventerà ciò che ci avrà aiutato a ricostruire e a rilanciare queste esistenze.

Oggi siamo ancora solo all’inizio di una nuova èra, ma come sempre è accaduto in passato, l’arte ci sta suggerendo una strada di ciò che potrebbe aspettarci, e noi scorgiamo concerti ibridi e immersivi che ri-danno luce alle emozioni degli artisti e dei fan generando incassi inaspettati per una filiera in ginocchio; scorgiamo lezioni di storia online che vendono decine di migliaia di biglietti; scorgiamo l’accesso da remo-to a siti archeologici da visitare mentre veniamo riportati indietro nel tempo; scorgiamo file digitali che se ieri erano indistinguibili da qualsiasi selfie oggi acquistano valore artistico ed economico grazie agli NFT; scorgiamo le tele della pittura italiana riprodotte su schermo ed esposte nei musei di tutto il mondo. La scorgiamo, questa nuova offerta, e soprattutto scorgiamo una nuova domanda di arte e cultura, più diffu-sa, più accessibile. Più democratica.

Siamo un gruppo di artisti, filosofi, curatori, imprenditori, politici. Vogliamo batterci per conoscere, divulgare, normare-per-incentivare l’ibridazione tra arti e digitale. Vo-gliamo batterci per quello che contribuirebbe a ridare un senso alle nostre esistenze e a lanciare l’Italia ver-so un futuro diverso, anzitutto nella valorizzazione esistenziale ed economica di ciò che più di ogni altro Paese abbiamo: il patrimonio, il paesaggio, arte ovunque. La bellezza che siamo stati e che ancora possia-mo essere.

Siamo, prima di ogni altra cosa, ricercatori.

Che studiano, traducono, si sforzano di anticipare; e che vogliono trasferire il senso della scoperta e dell’urgenza che oggi avvertono. Perché qualcosa lo abbiamo già trovato: un modo di accompagnare la crescita di una nuova generazione di artisti, di produrre nuova cultura, di valorizzare il nostro patrimonio collettivo. Un modo di alimentare la prossima industria culturale e creativa in tutto il Paese.

Con un NFT un file digitale può acquistare nuovo senso. Con gli NFT e tanti altri nuovi ricorsi al digitale, sa-remmo in grado oggi di valorizzare il patrimonio artistico italiano, senza spostarlo di un centimetro, senza clausole vessatorie imposte da chissà quale sceicco, e aumentando l’esperienza del reale con l’emozione digitale.

Abbiamo appena iniziato a farlo, ma adesso serve una grande spinta. Degli artisti, dei collezionisti, dei ri-cercatori, degli imprenditori e degli investitori, di chi guida e lavora nelle istituzioni pubbliche.

Adesso serve una grande proposta, che faccia anche questa il giro del mondo ma senza farci correre alcun rischio. Una proposta che attiri l’attenzione di tutti gli italiani e dei tanti occhi accesi all’estero.

Usiamo l’icona più potente di cui disponiamo per rendere credibile la nostra determinazione nel voler tor-nare ad essere guida in quello che nei secoli abbiamo saputo fare meglio: produrre bellezza, e incanto. Fac-ciamo del gemello digitale del Colosseo l’inizio di una nuova storia economica e culturale.