Vende casa al cane e gli fa firmare il contratto: agente immobiliare nei guai

Dall’Iran arriva la bizzarra storia di un agente immobiliare, arrestato per aver venduto una casa a un cane e avergli fatto firmare addirittura il contratto.

I video che quotidianamente in ogni angolo del mondo vengono postati sui social network, a seconda dei casi, possono scatenare polemiche, accendere dibattiti o ottenere apprezzamenti, portando all’attenzione pubblica diverse questioni rilevanti. Così è stato per un filmato che, condiviso in rete da un agente immobiliare in Iran, ha portato all’arresto da parte della polizia iraniana del responsabile dell’agenza immobiliare, accusato di aver violato i valori morali della società vendendo la casa a un cane.

Il cagnolino Chester “firma” il contratto per comprare una casa: arrestato l’agente immobiliare

L’insolito episodio è documentato in un breve filmato condiviso su YouTube all’account social @happy station be- happy1402.

Le immagini mostrano due coniugi iraniani in un’agenzia immobiliare. Nella prima parte del video, l’agente immobiliare legge ad alta voce il contratto alla presenza della coppia e del loro cane, un cucciolo dal manto grigio chiaro e bianco di razza Shi Tzu di nome Chester. Terminata la lettura, la donna prende in braccio il cagnetto e gli fa appoggiare la zampetta anteriore su un tampone di inchiostro, per poter siglare così l’atto con la “firma” del cucciolo e poter trasferire il titolo di proprietà di un appartamento allo stesso cane.

L’agente immobiliare ha spiegato sui social che i coniugi non avevano eredi e volevano intestare il loro appartamento al cane di casa, Chester. A seguito della diffusione del video in rete che mostra il trasferimento di proprietà immobiliare a un cane, la polizia iraniana ha effettuato alcuni controlli per rintracciare l’agenzia e ha arrestato il direttore. L’agenzia di stampa Isna riporta infatti che la polizia iraniana ga avviato un’indagine. Il sito web della magistratura Mizan Online ha aggiunto che «la polizia ha arrestato il capo dell’agenzia immobiliare e ha chiuso l’azienda». Al fatto insolito della vendita di una casa a un animale, si aggiungono infatti le severe leggi sugli animali vigenti in Iran. Sebbene non sia stata emendata una legge che vieti espressamente il possesso di animali e in particolare di cani, in Iran, analogamente ad altri paesi musulmani come l’Arabia Saudita (dove è vietato perfino scattare fotografie agli animali), gli animali domestici sono ritenuti impuri tanto che i religiosi conservatori hanno consigliato di non acquistarli né adottarli. Il procuratore distrettuale della polizia iraniana ha affermato che la vendita di una abitazione a un cane «non ha base legale» e mira a «normalizzare la violazione dei valori morali della società». (di Elisabetta Guglielmi)