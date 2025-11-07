Venart Together: Musica e Solidarietà a Roma

L’arte è un linguaggio universale che parla a tutti. La musica e la recitazione hanno la capacità di toccare le emozioni e creare ricordi indimenticabili.

Un esempio significativo di questa potenza espressiva è “Venart Together”, un evento benefico ideato da Fabius de Vivo, in collaborazione con White Rock Roma e il regista Gianluca Manzetti. Questo spettacolo si terrà all’Atlantico Live di Roma e avrà come obiettivo il supporto di due organizzazioni non profit: Every Child Is My Child e Medici Senza Frontiere.

Numerosi artisti di fama, tra cui Fiorella Mannoia, Noemi, Carl Brave e altri, parteciperanno per esprimere il loro talento in nome della solidarietà. Ogni voce e ogni storia che si uniranno sul palco dimostreranno il potere del lavoro di squadra in una causa comune. Anche figure del teatro e del cinema come Celeste Dalla Porta e Fabrizio Gifuni contribuiranno alla serata, insieme a Fabius de Vivo, che sarà uno dei conduttori dell’evento.

De Vivo è anche il fondatore di “Venart – Arte nelle vene”, e il titolo “Venart Together” sottolinea come l’arte possa oltrepassare i confini e rappresentare una responsabilità condivisa. L’evento avrà anche un risvolto umano, con testimonianze di chi lavora sul campo, come l’infermiera Martina Marchiò di Medici Senza Frontiere, che porterà una voce diretta dalla Gaza.

I biglietti possono essere acquistati online, e i fondi raccolti saranno divisi equamente tra le due associazioni, con ulteriori opportunità di donazione durante la serata.

