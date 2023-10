Vellutata di zucca e gamberi (velocissima e gourmet!)

La Vellutata di zucca e gamberi è un primo piatto delizioso, variante gourmet della Vellutata di zucca classica. Si tratta di una crema di zucca senza panna molto semplice arricchita con gamberi saltati in padella che regalano un sapore squisito e un tocco originale; rendendo questa crema di zucca con gamberi una vera chicca; perfetta non solo per un pranzo quotidiano, ma anche per le occasioni più speciali sebbene sia davvero velocissima da fare!

Per la preparazione potete utilizzare la zucca che preferite, io amo la delica, ma va benissimo anche la violina, la mantovana oppure la butternut o quella che avete a disposizione. Il tempo di cuocere insieme a patate, rosmarino e brodo vegetale, poi frullare con un minipimer il composto in una vellutata di zucca dalla consistenza cremosa a piacere; infine dovrete solo aggiungere gamberoni rossi o mazzancolle io preferisco freschi, ma è possibile aggiungere anche quelli o surgelati, scottati pochissimo in padella ; che potete sostituire con quelli cotti a vapore per una versione ancora più delicata, oppure se preferite Gamberi al forno profumati e morbidissimi, a voi la scelta!

A completare la Crema di zucca e gamberi un filo d’olio extravergine a crudo, una spolverata di semi di sesamo che ci stanno d’incanto e regalano quel contrasto croccante al palato e se gradite anche dei Crostini di pane fatti in casa!

Ottima calda ma anche tiepida, la Vellutata di zucca e gamberi è uno di quei Primi di pesce pronto in 30 minuti in tavola! Ideale quando si ha poco tempo ma non si vuole rinunciare alla meravigliosa figura! Fateci un pensiero per una domenica autunnale oppure in previsione di una cena di Halloween no stress !

Scopri anche:

La Vellutata di zucca e carote ( arricchita con quenelle di formaggio cremoso )

Ricetta Vellutata di zucca e gamberi

TEMPI DI PREPARAZIONE

Preparazione Cottura Totale 10 minuti 30 minuti 40 minuti

Ingredienti

Quantità per 4 persone 800 gr di zucca (pesata pulita)

200 gr di patate (pulite)

500 – 600 ml di brodo vegetale

2 cucchiai di olio extravergine

1 scalogno (oppure 1/2 porro)

un pizzico di cannella in polvere

un pizzico di noce moscata

rosmarino

sale

pepe nero (facoltativo)

12 gamberi

una manciata di semi di sesamo nero

Procedimento