Vellutata di porri: una zuppa cremosa e salutare!

La Vellutata di porri è una zuppa calda, cremosa e salutare ideale come primo piatto per l’autunno e l’inverno! I protagonisti della ricetta sono i porri, un ortaggio ricco di fibre, vitamine e fosforo che regalano alla zuppa un sapore aromatico delicato. In aggiunta ci sono le patate donano una cremosità unica. Il risultato è una vellutata porri e patate talmente squisita che credetemi, fa concorrenza alla mia amatissima Vellutata di zucca!

La Preparazione è davvero molto facile e veloce : si cuoce tutto in una sola pentola ; poi si frulla con un minipimer e si decide la consistenza più o meno morbida allungando con un pò di acqua. In questo caso ho servito la zuppa di porri con una manciata di anelli di porri saltati in padella e un filo d’olio extravergine. Una bontà vegetariana ideale anche per chi segue un regime vegano!

Ma volendo da questa base potete realizzare varianti gustose: come bacon croccante alla piastra oppure gamberi a vapore.

Proprio come la Vellutata di cavolfiore e la confortevole Zuppa di ceci è perfetta bollente e fumante sia nelle serate fredde sia per un pranzo confortante. Se poi volete accompagnare con Crostini di pane dorati e qualche pezzo di Focaccia diventa anche un piatto unico completo!

Ricetta Vellutata di porri

TEMPI DI PREPARAZIONE

Preparazione Cottura Totale 10 minuti 25 minuti 35 minuti

Costo Cucina Calorie Basso Italiana 378 Kcal

Ingredienti

Quantità per 4 persone 500 gr di porri

2 patate piccole

olio extravergine

1 foglia di alloro

sale

pepe

Attrezzatura :

Procedimento