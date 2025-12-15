Vele per la vita: progetto per pazienti oncologici a Taranto

Oltre quaranta pazienti oncologici tarantini, in cura presso l’Ospedale San Giuseppe Moscati dell’ASL Taranto, hanno partecipato a un’esperienza unica: far parte di un equipaggio di una imbarcazione a vela durante una uscita in mare. Il progetto “Vele per la Vita” dell’Associazione Ets-Aps “Salpiamo” di Taranto offre ai pazienti oncologici un’opportunità di recupero e sollievo attraverso la navigazione a vela come strumento riabilitativo.

Il progetto è nato per integrare il percorso sanitario con un’esperienza tesa alla promozione della qualità globale di vita e del benessere psicofisico. Il programma, completamente gratuito per i partecipanti, ha visto effettuare otto uscite in barca a vela condotte da istruttori di vela professionisti e accompagnate da psicologi specializzati.

I pazienti sono stati integrati nell’equipaggio partecipando attivamente alle manovre di bordo e sono stati coinvolti nelle attività in mare tese alla sperimentazione del governo dell’imbarcazione a vela. Lo scopo finale del progetto “Vele per la Vita” è stato restituire uno spazio di bellezza, libertà e possibilità a chi sta affrontando un percorso oncologico, offrendo ai pazienti un’esperienza terapeutica complementare basata sulla navigazione a vela.

Il mare ha offerto ai partecipanti un’occasione in cui hanno potuto ritrovare sé stessi oltre la malattia, accompagnati dal vento, dal silenzio e da una nuova rotta da intraprendere. L’Associazione Ets-Aps “Salpiamo” promuove e diffonde la cultura del mare e della navigazione a vela come mezzo educativo, riabilitativo e d’integrazione sociale, e ha già all’attivo numerose esperienze in questo ambito.