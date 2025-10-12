Velasco e la Nazionale Femminile: filosofia vincente in Italia

Julio Velasco, Ct della nazionale femminile di pallavolo, è stato protagonista al Festival dello Sport di Trento. Ha condiviso il suo approccio al gioco e la gestione delle aspettative legate alle vittorie, sottolineando che l’obbligo di vincere è una delle sfide più complesse. Ha affermato che il successo olimpico è stato un’eccezione e che la norma è giocare punto a punto. Velasco ha elogiato la forza interiore della sua squadra nei momenti difficili, spiegando l’importanza di saper affrontare le difficoltà: sapere “giocare male” è fondamentale per non perdere il controllo della partita.

Parlando del suo metodo di allenamento, ha enfatizzato la necessità di sviluppare l’autonomia e l’autorevolezza delle giocatrici. Ha condiviso la sua aspirazione iniziale di diventare professore di filosofia, evidenziando che un buon allenatore deve saper trasmettere conoscenze ai propri giocatori, piuttosto che limitarsi a impartire lezioni teoriche.

Velasco ha anche raccontato emozioni legate al momento della vittoria, descritto come pura gioia, e ha messo in guardia sui rischi di una “fase di depressione” che può seguire. Ha paragonato questa esperienza alla nascita di un bambino, in cui si vivono momenti di grande felicità seguiti da un calo emotivo. Ha infine messo in guardia sull’importanza di mantenere una prospettiva realistica dopo le vittorie, suggerendo che il titolo di “invincibili” può portare sfortuna. La vera sfida è mantenere umanità e concentrazione, puntando sempre al massimo delle proprie possibilità.