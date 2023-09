VELAMP HR03/4BP Batterie Ricaricabili Mini Stilo AAA ad Alta Capacità 1,2V 1000 mAh, Tecnologia Ni-MH, ricaricabili circa 1000 volte, Blister 4 Pezzi

Batterie ricaricabili velamp: 4 batterie ricaricabili AAA Ni-MH da 1000mah 1.2v.auto scarica ridotta: le batterie ricaricabili possono essere ricaricate oltre 1000 volte. Hanno una bassa autoscarica. Mantengono ancora l’80% della capacità dopo 3 anni di non utilizzo (si consiglia vivamente di ricaricare completamente ogni 3 mesi). Compatibili con tante applicazioni: le batterie ricaricabili velamp Ni-MH funzionano con: fotocamere, mouse per pc, telecomandi, giocattoli elettronici, giochi portatili, radio, torce elettriche, rasoi elettrici, sveglia, telefono cordless, spazzolini da denti, rasoi e altro. Sicurezza: per motivi di sicurezza le batterie non sono cariche completamente all’arrivo, vi preghiamo di caricarle al 100% la prima volta che le utilizzate. Dopo 3-5 volte di ricarica completa le batterie raggiungeranno le prestazioni migliori.

Auto scarica ridotta: le batterie ricaricabili possono essere ricaricate oltre 1000 volte; hanno una bassa autoscarica; mantengono ancora l’80% della capacità dopo 3 anni di non utilizzo (si consiglia vivamente di ricaricare completamente ogni 3 mesi)Compatibili con tante applicazioni: le batterie ricaricabili velamp Ni-MH funzionano con: fotocamere, mouse per pc, telecomandi, giocattoli elettronici, giochi portatili, radio, torce elettriche, rasoi elettrici, sveglia, telefono cordless, spazzolini da denti, rasoi e altroSicurezza: per motivi di sicurezza le batterie non sono cariche completamente all’arrivo, vi preghiamo di caricarle al 100% la prima volta che le utilizzate; dopo 3-5 volte di ricarica completa le batterie raggiungeranno le prestazioni migliori