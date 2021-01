Un boom: l’edizione numero 9 del Vendée Globe Challenge, la regata più dura del circus velico è anche quella con il massimo di donne navigatrici alla partenza: ben 6 su 33 concorrenti, solo una, e la più esperta, costretta al ritiro. Una pattuglia di tostissime navigatrici, inevitabilmente ognuna con la propria storia fatta di pochi fronzoli e tanta esperienza, che va dai 31 ai 51 anni con un’età media che sfiora i 43 anni e molto da dire in acqua. Finora al Vendée le skipper si erano presentate alla partenza dalla Francia in un massimo di due: stavolta a mollare l’ormeggio sono state, in ordine attuale di classifica, Isabelle Joschke, Clarisse Cremer, Pip Hare, Miranda Merron, Alexia Barrier, tutte alla prima partecipazione; e infine Samantha Davies, che ha lasciato la corsa il 5 dicembre per la rottura della chiglia dovuta allo scontro con un oggetto, o cetaceo, sotto il pelo dell’acqua, quello che i navigatori chiamano “Ufo”. Ognuna di loro conduce una barca classe Imoca, quasi 18 metri di scafi dedicati esclusivamente alle regate transoceaniche.

