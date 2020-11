“Grazie ad un’intensa opera di mediazione con il Coni, è stata raggiunta un’intesa sulle procedure da seguire per consentire l’iscrizione dei Gruppi Sportivi della L.N.I. (Lega Navale Italiana) al Registro delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche del Coni. Si tratta, peraltro, di una soluzione temporanea, condivisa e circoscritta al periodo necessario per ottenere l’adozione di un decreto interministeriale dei Ministeri della Difesa e dei Trasporti -che sono i Dicasteri di riferimento della Lega Navale Italiana- e del Ministero delle Politiche Giovanili e dello Sport, in modo da consentire di tenere conto, da un lato, delle esigenze e delle prerogative legislative del Coni e delle Federazioni interessate e, dall’altro, della natura, delle esigenze e dei fondamenti della Lega Navale Italiana”. Lo spiega in una nota la Lega Navale Italiana.

