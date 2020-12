In Nuova Zelanda, durante questi quattro giorni di “amichevoli” di Coppa America tra i quattro equipaggi in campo, Defender compreso, “abbiamo visto uno spettacolo pazzesco: sono convinto che ci divertiremo molto nei prossimi mesi”. Il presidente della Federvela, Francesco Ettorre, appena riconfermato per altri quattro anni alla guida della Fiv (“sarà dura, abbiamo due Olimpiadi nel corso del nuovo mandato”), promuove a pieni voti la nuova versione dell’America’s Cup, che inizierà a marzo ma prima vedrà la Prada’s Cup a gennaio e febbraio, quando si dovrà decidere chi sarà a sfidare Emirates Team New Zealand per provare a strappare ai Kiwi la Coppa delle Cento Ghinee.

