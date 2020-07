“Le attività sono riprese, i circoli sono ripartiti ma mancava ‘il’ grande evento. E questo sarà la Barcolana: sarà diversa dal passato ma manterrà le prerogative che l’hanno fatta grande”. La 52ma edizione della più grande festa della vela (“la più grande del mondo”, specificano gli organizzatori), a Trieste l’11 ottobre prossimo e le cui iscrizioni sono iniziate ieri rigorosamente on line, “è il primo grande evento che fa ripartire la vela e lo sport”. Lo afferma, conversando con l’Adnkronos, il presidente della Federvela, Francesco Ettorre. Il presidente della Società velica di Barcola e Grignano, Mitja Gialuz, e tutta l’organizzazione “hanno fatto uno sforzo enorme per riportarci in acqua: la Barcolana è un simbolo -dice ancora Ettorre-, e quest’anno con lo slogan ‘Together’ lo sarà ancora di più. Ancora non ho dati sulle iscrizioni, iniziate ieri, ma sono convinto che il volerci essere, voler tornare insieme a mare, sarà la spinta forte di un evento grandioso. Se pensiamo poi che nella prima settimana di ottobre ci sarà anche il Salone nautico di Genova, sarà il mese della vela e del suo nuovo inizio”.

