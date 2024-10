Vela d’epoca, torna il Venice Hospitality Challenge, in laguna il 19 ottobre

L’XI edizione della Venice Hospitality Challenge si svolgerà sabato 19 ottobre alle 13.30, inaugurata come da tradizione dai getti d’acqua dei rimorchiatori. Questa regata unica è l’unica al mondo che si tiene interamente nelle acque interne di una città, rappresentando un evento sportivo di grande prestigio nel panorama del vela internazionale e un punto di riferimento per lo Yacht Club Venezia, guidato da Mirko Sguario. Negli anni, la manifestazione ha guadagnato un notevole successo, consolidando la posizione di Venezia come meta di eccellenza nautica.

Quest’anno, la regata vede la partecipazione di prestigiosi hotel veneziani, tra cui Ca’ Sagredo Hotel, Hotel Danieli, Ca’ di Dio VRetreats, Hotel Excelsior, The Gritti Palace, Londra Palace, JW Marriott, Nolinski Venezia, Palazzina, St. Regis, SINA Centurion Palace, Palazzo Venart Luxury Hotel e Alajmo Ristorante Quadri. Ogni hotel è associato a un’imbarcazione, che contribuisce a creare un’atmosfera di competizione e celebrazione. In aggiunta, parteciperanno anche Il Moro di Venezia e New Zealand Endeavour, rispettivamente in rappresentanza del Comune di Venezia-Salone Nautico e della Scuola Navale Militare “Francesco Morosini”.

Una novità importante per quest’edizione è la partecipazione della Guardia Costiera, che gareggerà con la barca Gipsea, confiscata alla criminalità organizzata, segnalando un impegno simbolico nella lotta contro attività illecite. In totale, diciassette Team si sfideranno sul campo di regata per aggiudicarsi l’ambito cappello del Doge, un trofeo esclusivo realizzato nelle fornaci della vetreria New Murano Gallery. Quest’anno sono stati creati solo 18 esemplari numerati, firmati dal Maestro Mario Furlan, che sottolineano l’artigianato e la tradizione veneziana.

La Venice Hospitality Challenge non è solo una regata, ma un evento che celebra la cultura, la tradizione e l’arte della vela, rendendo ogni edizione un momento unico per la città e per gli appassionati del settore. Con un mix di competizione sportiva e l’ospitalità di lusso, quest’evento continua a promuovere Venezia come una delle capitali mondiali dello yachting e della nautica.