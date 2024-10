Vela d’epoca, dal 17 al 20 ottobre 19a edizione delle Vele Storiche di Viareggio

Dal 17 al 20 ottobre, Viareggio sarà il palcoscenico del Raduno Vele Storiche, un evento organizzato dall’Associazione Vele Storiche Viareggio in collaborazione con il Club Nautico Versilia. Questo 19° raduno segna la conclusione ufficiale della stagione delle regate delle vele d’epoca nel Mediterraneo. Ogni anno, l’evento attira nuove imbarcazioni, offrendo ai visitatori l’opportunità di esplorare un autentico Museo Galleggiante a cielo aperto. Tra le imbarcazioni in esposizione, spicca Tirrenia II, risalente al 1914, e LuluNikka, una costruzione classica in legno del 2024 del cantiere Checchi, che rappresentano oltre un secolo di storia e di evoluzione nello yachting.

Quest’anno, la goletta Pandora di Vela Tradizionale sarà disponibile per un numero limitato di persone che desiderano seguire le regate dal mare. La manifestazione è sotto l’egida della Federazione Italiana Vela (FIV), che ha delegato l’organizzazione alle affiliate Associazione Vele Storiche Viareggio e Club Nautico Versilia, supportate dall’Associazione Italiana Vele d’Epoca (AIVE) e dal Comitato Internazionale del Mediterraneo (CIM). L’imbarcazione simbolo del 19° raduno è la centenaria Alzavola, un ketch bermudiano lungo 18,85 metri, costruito in legno di teak in Inghilterra nel 1924. Attualmente di proprietà di Claudio Tinari, Alzavola è stata restaurata dal Cantiere Del Carlo e ora funge anche da simbolo di vela inclusiva, accogliendo regolarmente equipaggi con abilità diverse.

Il programma delle regate include tre competizioni, una per ciascun giorno da venerdì a domenica, visibili dalle spiagge, simile a quanto avviene durante l’America’s Cup a Barcellona. Sabato mattina si svolgerà una parata per il Concorso di Eleganza, dove le imbarcazioni sfileranno davanti al molo di Viareggio per essere valutate da una giuria speciale, con il premio finale costituito da un orologio donato da Orologi Calamai. A completare l’atmosfera dell’evento, ci sarà una sfilata di Dandy, celebrando il gusto, l’eccentricità e la creatività. Questo raduno non è solo un tributo alla tradizione velica, ma anche un’opportunità per celebrare l’evoluzione dello yachting nel tempo.