Vela d'epoca, a maggio prossimo a Genova il II Classic Boat Show, in mostra anche gli artigiani

Dal 17 al 19 maggio 2024 presso Marina Genova, porto turistico internazionale, (www.marinagenova.it) seconda edizione del Classic Boat Show, il Salone dedicato alla marineria tradizionale che si svolgerà in contemporanea a Yacht & Garden, la mostra mercato del giardino mediterraneo giunta alla sedicesima edizione. Un’occasione unica per armatori e comandanti, che qui potranno esporre liberamente la loro barca a vela o a motore, in acqua o su carrello stradale, per farla visitare dal pubblico anche con finalità di vendita o di noleggio, senza commissioni a favore dell’organizzazione. Lo fa sapere l’organizzazione.

Stessa opportunità per gli artisti, i modellisti, i pittori, gli operatori e gli artigiani del settore, ai quali verranno riservati spazi a terra per mettere in mostra le proprie opere. Il Classic Boat Show si prospetta dunque come una grande festa della nautica d’antan, che può contribuire ad avvicinare tanti appassionati al mondo delle barche classiche nel periodo pre-estivo.

Alle imbarcazioni che decideranno di partecipare alla seconda edizione del Classic Boat Show l’organizzazione offrirà l’ormeggio gratuito per 10 giorni, che comprende i giorni dell’evento, 17-18-19 maggio 2024, con la possibilità di sostare in banchina dal week-end precedente (11 e 12 maggio) e fino al lunedì successivo la chiusura della manifestazione (20 maggio). Equipaggi ed espositori saranno ospitati ad una cena a buffet dedicata alla cucina ligure, con open bar e intrattenimento musicale e potranno partecipare a tutti gli eventi collaterali. Saranno inoltre attive convenzioni con i bar e i ristoranti di Marina Genova. Su richiesta, si potrà anticipare o prolungare l’ormeggio a condizioni agevolate.

Numerose le categorie di imbarcazioni che potranno partecipare al Classic Boat Show: yacht a vela e a motore d’epoca e classici, da 4 a oltre 40 metri di lunghezza, derive storiche in legno o di costruzione moderna purchè di linee tradizionali, motoscafi, canoe, lance a remi o skiff da canottaggio, gozzi a motore o a vela latina, anche con motorizzazione elettrica. Per quanto riguarda gli espositori verranno riservati spazi per le associazioni di categoria, gli artisti, i pittori di marina e ship-portrait, i maestri d’ascia, i cantieri della tradizione, gli artigiani e attrezzatori navali, musei navali e studi di progettazione, velai, arredamento in stile marina, abbigliamento e librerie a tema.