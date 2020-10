Riecco la Barcolana di Trieste, edizione numero 52 quella di domenica prossima: la prima e si spera l’ultima sotto il giogo di una pandemia, e che malgrado questo fa contare ben 1.424 iscritti. Numeri lontani dall’edizione del record, la 50ma del 2019, con quasi 2.700 vele davanti alle montagne del Carso entrata ufficialmente nel Guinness come regata più partecipata del mondo: “ma è un successo, ce ne aspettavamo a stento un migliaio -dice all’Adnkronos il presidente della regata, Mitja Gialuz-. Qui la consideriamo la Barcolana del riscatto, l’occasione per dimostrare che vogliamo andare avanti, navigare, fare sport, non possiamo essere ostaggi del virus. Questo è il messaggio che vogliamo mandare a tutta Italia in questo momento così eccezionale”.

