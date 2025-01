Veicoli Sottoposti a Sequestro: Indagini in Corso

Un tragico incidente stradale si è verificato a Lecce il 17 gennaio 2025, causando la morte di Danilo Timo, un uomo di 40 anni noto nel centro storico della città e titolare di un pet shop. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio in viale della Libertà, in prossimità del centro. Timo stava guidando il suo scooter Piaggio Medley quando, per ragioni ancora da chiarire, si è scontrato con una Dacia Duster condotta da un uomo di 70 anni all’incrocio con via Carlo Massa.

Dopo l’impatto, Timo è stato sbalzato violentemente dall’ scooter e ha perso conoscenza. Alcuni passanti sono intervenuti immediatamente per prestargli soccorso fino all’arrivo dei medici del 118 e della Polizia Locale, che hanno regolato il traffico per facilitare le operazioni di soccorso. Alla loro arrivata, i medici hanno constatato che Timo era in arresto cardiaco. Nonostante gli sforzi dell’equipe sanitaria, che ha praticato un massaggio cardiaco, le sue condizioni sono rapidamente deteriorate.

Timo è stato trasportato d’urgenza in ospedale, ma purtroppo è deceduto poche ore dopo, nonostante le cure ricevute. Gli agenti della Polizia Locale hanno subito avviato le indagini, intervistando i testimoni e raccogliendo prove per risalire alla dinamica dell’incidente. Anche i veicoli coinvolti nel sinistro sono stati sequestrati per ulteriori accertamenti sotto la supervisione del pubblico ministero Luigi Mastroniani.

La notizia della sua morte ha suscitato grande sconcerto e cordoglio nella comunità leccese. Timo era ben conosciuto nel suo quartiere, e molti cittadini hanno espresso le loro condoglianze sulla pagina Facebook dell’uomo, commemorandolo come una figura amata e rispettata. L’incidente ha messo in evidenza la continua preoccupazione per la sicurezza stradale nella zona. Le indagini sono in corso per determinare con esattezza le cause e le responsabilità di questa drammatica fatalità.