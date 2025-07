Veglie e Monumenti Aperti: un’opportunità da cogliere

La valorizzazione del patrimonio culturale è un tema sempre più attuale nel panorama italiano. Quest’anno si svolge in tutta Italia la manifestazione “Monumenti Aperti”, un progetto avviato nel 1996 in Sardegna che mira ad aprire al pubblico monumenti storici e culturali solitamente inaccessibili.

Dal 9 aprile al 9 novembre, diverse località parteciperanno all’iniziativa, che riceve il patrocinio di importanti istituzioni, tra cui il Ministero della Cultura e l’Unione Europea. I cittadini e i visitatori potranno esplorare chiese, musei e palazzi, con l’obiettivo di coinvolgere le nuove generazioni e sensibilizzarle sul valore del patrimonio storico.

Tuttavia, il Comune di Veglie non ha deciso di iscriversi all’evento. Gli esponenti di “Forza Italia”, Daniela Mazzotta e Anna Paola Gervasi, hanno sottolineato che la comunità locale vanta numerosi edifici storici significativi. Veglie, vicina a importanti mete turistiche come Lecce, ha l’opportunità di attrarre visitatori, ma attualmente offre limitate aperture e promozioni.

Nonostante il lavoro della Pro Loco per organizzare visite guidate su prenotazione, l’accessibilità e la promozione dei monumenti risultano deficitarie. Questo porta i turisti a cercare altrove luoghi storici più facilmente visitabili. Il programma estivo “E-state in Cultura” comprende eventi che si svolgeranno in alcuni centri storici, ma gli organizzatori si interrogano se siano sufficienti a far conoscere appieno la storia locale.

Con i giovani che spesso ignorano il patrimonio vegliese, cresce la richiesta di un impegno più serio nella promozione culturale, che includa visite guidate e eventi che valorizzino le tradizioni locali.