Veganuary in Italia

Ogni anno, nel mese di gennaio, si tiene l’iniziativa internazionale Veganuary, promossa dall’omonima organizzazione no-profit che invita a provare un’alimentazione 100% vegetale per un mese. L’Organizzazione Internazionale Protezione Animali (OIPA) supporta questa iniziativa, che rappresenta un’occasione preziosa per avvicinarsi allo stile di vita vegan e chiarire dubbi, curiosità ed eventuali inesattezze sull’alimentazione cruelty-free.

Scegliere un’alimentazione 100% vegetale, anche solo per 31 giorni, può avere enormi risvolti positivi. Innanzitutto, per gli animali: ogni pasto senza carne e derivati rappresenta la scelta di non contribuire attivamente allo sfruttamento e all’uccisione di miliardi di creature, private della libertà e della vita in nome di tradizioni e abitudini anacronistiche. Inoltre, per l’impatto ambientale: gli allevamenti giocano un ruolo cruciale nell’inasprimento della crisi climatica e l’adozione di un’alimentazione 100% vegetale su larga scala ridurrebbe drasticamente questo impatto.

