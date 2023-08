VEECOH 8K Cavo HDMI 2.1 48Gbps 2M 2 Pezzi,Velocità Ultra Elevata Cavi HDMI 8K Supporto 4K@120Hz 8K@60Hz eARC HDR Dinamico HDCP 2.2 ARC CEC Compatibile PS4/PS5 Xbox TV UHD Sound bar Monitor

Descrizione prodotto

Cavo HDMI 2.1 8K, ultra alta velocità

HDR dinamico

Con il supporto dell’HDR dinamico e dell’elaborazione della profondità del colore a 12 bit, tutte le immagini diventeranno più vivide

Modalità di supporto: gioco/esteso/specchioSpazio colore: Profondità colore HDR 48 bit/pix

Latest version HDMI cables supports resolution and refresh rate up to 8K@60Hz, 4K@120Hz, transmission speed up to 48Gbps bandwidth, Dynamic HDR 10, Variable Refresh Rate (VRR), Quick Frame Transport(QFT) and Quick Media Switching (QMS), eARC, HDCP 2.2, HDCP 1.4,for amazing video and sound quality.

Puoi collegare Play Station 5/4/3, lettore Blu-ray, computer, ricevitore AV, Apple TV, Roku, decoder via cavo, Xbox One, 360, Nintendo Wii, Wii U o altri dispositivi compatibili con HDMI alla tua TV Ultra 4K (UHD TV), HDTV, monitor o proiettore.

Versione HDMI

2.1 2.1 2.0

Lunghezza

1m, 1.5m, 2m, 5m, 8m 1m, 2m, 3m 3m, 5m, 8m, 10m

Larghezza di banda

48Gbps 48Gbps 18Gbps

Risoluzione

8K/60HZ ,4K/120HZ ,1080P 8K/60HZ ,4K/120HZ ,1080P 4K/60Hz

Tasso di aggiornamento variabile (VRR)

✓

✓

HDR dinamico

✓

✓

HDR statico

✓

✓

✓

32 Canale audio

✓

✓

✓

Canale di ritorno audio (ARC)

✓

✓

✓

【Dispositivo HDMI compatibile】 Ampiamente compatibile con tutti i dispositivi HDMI: come decader, lettore DVD, PC, videogiochi (PS3/PS4/PS5, Interruttore, amplificatore integrato, audio digitale, TV UHD, lettori Raggio blu, Anno Fuoco TV, Apple TV, Xbox uno, Xbox 360, Sound bar, monitor Ethernet, HDTV 4K Fuoco Netflix, computer e altri dispositivi abilitati HDMI per proiettori, ricevitori A/V, Xbox display di marchi come Samsung, Dell, LG, Panasonic, Sony ecc.

【Esperienza di gioco coinvolgente】 L’elevata frequenza di aggiornamento ti consente di goderti l’esperienza di gioco e intrattenimento coinvolgente. Supporta la frequenza di aggiornamento variabile per ottenere un’immagine più fluida e dettagliata. Massimizza il valore della scheda grafica e della CPU ed è più preciso nell’elaborazione delle immagini renderizzate.Nessun ritardo, lacerazione dello schermo o sfocatura di movimento.

【Prestazioni al top per lo streaming video】 Supporta i più recenti formati audio ad alto bistrate tra cui DTS Master, DTS:X, Atomo e Audio Preture Chance (eARC). Tecnologia D’Immagine stereo 3D, con HDR dinamico e tecnologia di elaborazione del colore a 12 bit, offre video incredibilmente straordinari con profondità, luminosità, dettaglio, contrasto e una gamma di colori più ampia. Compatibile con Dolby Vision, effetto sonoro coinvolgente simile al cinema.

【Design accurato + anti-interferenza】 I cavi HDMI Veecoh sono realizzati in rame stagnato 30 AWG e presentano una tripla schermatura per garantire una trasmissione stabile del segnale, nessuna preoccupazione per artefatti e problemi di sincronizzazione audio/video. I connettori placcati in oro 24K e il design Riflessione della coda sono stati aggiornati per renderlo più resistente. Dissipazione del calore stabile prolungando la durata del prodotto.

