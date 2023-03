Vede il suo migliore amico in pericolo: la reazione spiazza tutti

Il cane vede il suo migliore amico in pericolo e non resta con le mani in mano: la sua reazione è incredibile e fa il giro del web – VIDEO.

Gli animali sono l’intrattenimento numero uno del web grazie ai loro video divertenti e unici. Non smettono mai di stupire, sia per le loro abilità che per le espressioni curiose del tutto simili a quelle di un comune umano. Un cane è diventato virale proprio ad una sua particolare reazione quando ha visto il suo migliore amico venire riparato dal suo papà.

Il cane ha una reazione spettacolare quando vede il suo migliore amico venire riparato – VIDEO

Nel video condiviso da @thepetatelier si vede come un piccolo Chihuahua si commuove fino alle lacrime quando vede che il suo papà umano mentre ripara il suo giocattolo preferito, un peluche che vibra se si tira la cordicella. Il tenero cagnolino ha trasmesso tenerezza a tutto il web fino a raggiungere milioni di utenti.

Il peluche era danneggiato e non vibrava più quando si tirava la cordicella, il gioco era molto speciale per il cagnolino. Il video mostra il cucciolo che assiste pazientemente all’operazione del giocattolo secondo dopo secondo. Le espressioni di angoscia e poi di felicità nel sapere che presto potrà tornare a giocare con il peluche, non hanno tardato a diventare virali sulla piattaforma di TikTok.

A quel punto la community si è sbizzarrita, lasciando commenti curiosi: “Ma perché lo fanno operare?“, ha fatto notare scherzosamente un utente; “Ok, ma qualcun altro ha visto le lacrime che quasi scorrevano?“, ha sottolineato un altro facendo riferimento ai suoi singhiozzi.

@thepetatelier Todos pasamos por momentos así en algún momento de nuestras vidas #perrostiktokers #ratondepraga #doglove #amordeperro #humorperruno #perrosespaña ♬ Only Love Can Hurt Like This (Slowed Down Version) – Paloma Faith

il Chihuahua deve essere molto grato al suo papà umano perché grazie a lui può ritornare a giocare serenamente con il suo gioco preferito. Quell’emozione ha raggiunto appieno 3.9 milioni di utenti.