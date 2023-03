Vede il suo cane in quelle condizioni e inizia a piangere: le immagini virali

Quando vede il suo cane ridotto in quelle condizioni non riesce a resistere e inizia a piangere: le sue immagini diventano virali.

Una ragazza è stata vittima di un episodio dalle note particolarmente tragicomiche quando il suo fido ha deciso di dedicare il suo tempo libero, durante una passeggiata all’aria aperta, a un bagnetto fuori dall’ordinario trasformandolo in uno scherzo dal sapore agrodolce. Quando la giovane si è avvicinata al suo cane, credendo che fosse morto, ha iniziato a piangere dalla disperazione. Quel che ha scoperto poco dopo, invece, avrebbe generato un sorriso sornione nel suo pelosetto, per essere riuscito a farla franca.

La “paurosa” avventura del pelosetto, rimasto a lungo a galla all’intento di una pozzanghera nella natura, è stato condiviso su Twitter dalla pagina di “Dilo con perritos”, popolare attrattiva sul social per tutti coloro che amano l’universo dei quattro zampe nella penisola iberica. Quando la donna l’ha scoperto, dopo averlo cercato a lungo, il fido era letteralmente immerso nella pozza d’acqua e galleggiava al suo interno senza muoversi.

La posizione dell’incurante pelosetto, di nome Jonel, avrebbe posto immediatamente la donna in uno stato d’allarme. Rimasta inizialmente sotto shock, nel vederlo in quello stato, la ragazza ha iniziato a piangere “senza sapere cosa fare“. Soltanto quando si è resa conto che il suo fido stava continuando a respirare, pur rimanendo immobile in acqua, ha potuto tirare un lungo respiro di sollievo, scegliendo – dato il lieto fine – di condividere l’insolito accaduto in rete.

Infinite, ad oggi, le repliche e le imitazioni del pelosetto, apparso nel virale contenuto su Twitter, inserite tra i commenti da parte degli utenti.