Vede il cane in quelle condizioni e spalanca gli occhi: è uno shock video

Una donna non ha creduto ai suoi occhi quando ha visto il cane in quelle condizioni: il video della cucciola Luna mentre fa il bagno nel fango ha appassionato milioni di utenti del web.

Proprio come accade ai bambini, i cani adorano giocare all’aperto, rotolarsi sull’erba e soprattutto sporcarsi con il fango e con la terra. Tutte questo cose erano rimaste però sconosciute fino a pochi giorni fa a una cagnolina dal manto bianco di nome Luna. La cucciola adora fare il bagnetto e avere sempre il suo candido pelo perfettamente pulito. Recentemente, però, la cagnetta ha scoperto che esiste un modo divertentissimo per giocare in compagnia degli altri cani e per trascorrere il pomeriggio: immergersi in una pozzanghera di fango. Quando la sua umana ha visto le condizioni in cui Luna si era ridotta è rimasta davvero stupita, tanto da filmare la cucciola e da condividere il video sui social.

Non riesce a credere ai suoi occhi quando vede le condizioni in cui si è ridotta la cagnolina Luna (VIDEO)

La proprietaria della cagnolina Luna, Fernanda Kreibich, ha condiviso sul suo account TikTok @fernandakreibich un video in cui mostra le condizioni in cui si è ridotta la sua quattro zampe.

Luna è un volpino di Pomerania, una razza di cane che prende il nome dalla regione europea della Pomerania (oggi divisa tra la Germania nord orientale e la Polonia nord occidentale), dal pelo bianco e lungo.

Come ha raccontato la donna a The Dodo, Luna da sempre ha adorato essere lavata e sentirsi pulita. Anche quando veniva portata a fare una passeggiata sull’erba bagnata dalla pioggia, la cagnolina riusciva in ogni occasione a non sporcarsi. Pochi giorni fa, però, è accaduto qualcosa di inaspettato.

Luna stava passeggiando quando ha visto due cani che giocavano nel fango. Resasi conto che si stavano divertendo moltissimo, la cagnetta si è avvicinata e ha provato a imitarli. Per far ciò è entrata dentro una pozzanghera di acqua e fango: all’inizio è rimasta immobile, poi ha iniziato a camminare e a seguire i due nuovi amici a quattro zampe. La cucciola ha immerso il musetto nell’acqua, sporcandosi tutta e guardando con un misto di soddisfazione e contentezza la sua umana, cercando l’approvazione di quest’ultima.

Quasi quattro milioni di utenti del web hanno commentato divertiti il comportamento della cucciola, da molti paragonata a «un caffè con cioccolato sotto e schiuma di latte sopra».

In risposta ai diversi commenti degli utenti che chiedevano alla donna come fosse riuscita a lavare la cagnolina dopo che si era sporcata in quel modo, Fernanda Kreibich ha condiviso un altro video in cui ha mostrato quanto è accaduto in seguito al “bagnetto nel fango”. La cucciola, portata a casa, è stata lavata a lungo e prima che il suo pelo tornasse bianco e pulito è stato necessario utilizzare diversi flaconi di sapone.

@fernandakreibich♬ Funny Song – Cavendish Music

Come ha mostrato l’esempio di Luna, gli animali cambiano completamente dopo un bagno, diventando irriconoscibili. Così è accaduto a un gattino, che è stato trovato in strada e salvato, e allo stesso modo è successo a un cagnolino randagio che dopo essere stato lavato è diventato il sosia perfetto di un altro cane tanto da essere scambiato per quest’ultimo.

(di Elisabetta Guglielmi)