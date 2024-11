Vecchie ruggini e frecciatine tra Mariotto e Guaccero ai tempi di Detto Fatto

Bianca Guaccero si distingue come una delle concorrenti più talentuose nell’attuale edizione di “Ballando con le Stelle”. Tuttavia, la giuria, probabilmente per non dare per scontata la sua vittoria, non le assegna punteggi perfetti, trovando sempre motivi per criticarla. Guillermo Mariotto, in particolare, si dimostra il più severo dei cinque giudici, e il loro rapporto è contrassegnato da antiche ruggini risalenti al 2019.

All’epoca, Guaccero conduceva il programma “Detto Fatto” su Rai2, in cui Mariotto era uno dei membri fissi del cast. Durante la puntata del 21 settembre, la tensione tra i due è emersa in modo evidente. Mariotto ha iniziato a criticare uno sketch eseguito da Guaccero con il comico Gianpaolo Gambi, definendolo un disastro e ponendo domande sarcastiche sul loro ruolo nel programma. Le sue parole incisive, per nulla richieste, non sono state gradite a Bianca, che ha prontamente risposto incalzandolo: “Mariotto invece lei cosa ci fa là?”. La replica di Mariotto è stata altrettanto pungente: “Vi guardo, vi controllo, vi osservo, vi annuso!”. Durante la pausa pubblicitaria, credendo di non essere in onda, lo stilista ha esclamato: “Ma lei cerca rogna?”. Il video di questo scambio è stato tagliato, con la discussione che si conclude su RaiPlay.

È lecito domandarsi se questi contrasti passati influenzino i punteggi attribuiti da Mariotto a Guaccero, poiché sembra che lo stilista non abbia ancora superato la sua sostituzione nel cast di “Detto Fatto”. Questo risentimento potrebbe spiegare la sua riluttanza a concedere un punteggio perfetto a una concorrente così competente come Bianca.

La tensione fra i due, quindi, non è solo una questione di concorso, ma si intreccia con dinamiche personali non risolte, influenzando le valutazioni e il clima del programma. Con quest’ultimo episodio, risalta la complessità dei rapporti umani all’interno del format, rendendo l’atmosfera di “Ballando con le Stelle” ancora più intrigante e carica di conflitti irrisolti tra i protagonisti di scena.