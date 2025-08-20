VdA Aperta: nuova era politica ad Aosta con Foti e Giordano

I sostenitori della coalizione esprimono entusiasmo per la nuova lista elettorale di VdA Aperta, presentata recentemente a Aosta. La formazione propone come candidato sindaco Diego Foti e come vice sindaca Chiara Giordano. Composta da 27 candidati, di cui 16 donne, la lista vuole essere un’alternativa nel panorama politico locale.

La maggior parte dei candidati proviene dalla società civile e ha un’età compresa tra i 26 e gli 81 anni. Tra di loro ci sono anche due ex consiglieri comunali, Carola Carpinello e Valter Manazzale.

Il programma elettorale si concentra su temi fondamentali come la scuola pubblica, il supporto ai giovani e agli anziani, il cambiamento climatico, l’inclusione sociale e i trasporti. Foti, attuale consigliere comunale di Progetto civico progressista, ha dichiarato di essere un’alternativa alla destra e ai nuovi governi tecnici, affermando che il gruppo lavora insieme da tre anni con l’intento di riportare la città e i cittadini al centro dell’agenda politica.

Chiara Giordano ha aggiunto che la loro opera si baserà su serietà, trasparenza e responsabilità, sottolineando che il programma è stato costruito grazie al contatto diretto con la popolazione, tenendo conto delle loro necessità.