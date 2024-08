Vconol Power Bank, 20000mAh, 30W, Powerbank ricarica rapida mini con USB C, USB-A, ingresso/uscita, Caricabatteria portatile piccolo per iPhone 15/11, Samsung, Smartphone, iPad, Display LED, Nero

89,99€ - 19,99€

Pile ‏ : ‎ 1 Polimero di litio pile necessarie. (incluse)

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 10 x 5 x 2,5 cm; 240 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 24 aprile 2024

Produttore ‏ : ‎ Vconol

ASIN ‏ : ‎ B0D2KZMS21

Numero modello articolo ‏ : ‎ N17

Paese di origine ‏ : ‎ Cina

【Grande capacità】Il Vconol Power Bank Mini ha un’elevata capacità di 20000mAh, che è circa 3-4 volte la capacità di una normale batteria per smartphone e fornisce energia sufficiente per il vostro telefono, tablet e altri dispositivi elettronici. Che siate in viaggio, in viaggio d’affari o nell’uso quotidiano, Vconol Power Bank 20000mh è in grado di soddisfare le vostre esigenze di ricarica senza preoccuparsi dei problemi di ricarica.

【Carica veloce】Il Powerbank 20000mah ha una funzione di ricarica veloce e supporta una ricarica veloce di 30W. Queste power bank ricarica rapida richiedono solo 30 minuti per riportare la batteria al 60%, risparmiando tempo prezioso. Non più lunghe attese durante la ricarica; è possibile utilizzare i dispositivi elettronici in modo efficiente, migliorare l’efficienza lavorativa e godere di una vita più conveniente.

【Portatile】La Vconol Powerbank è progettata per essere leggera e portatile, piccola ma robusta e compatta e pesa solo 200g. Il cavo di ricarica USB C aggiuntivo del power bank può essere utilizzato anche come cinghia di trasporto per portarlo comodamente con sé. Se inserito in uno zaino, in una borsa o in una tasca dei pantaloni, può essere facilmente riposto senza occupare troppo spazio, rendendo la vita ancora più comoda.

【Compatibile con più dispositivi】Questa mini Powerbank è dotata di un cavo di ricarica USB-C e di una porta USB-A ed è compatibile con i dispositivi elettronici più diffusi sul mercato, come iPhone, Samsung, telefoni, tablet, ecc. Non è necessario preoccuparsi della compatibilità dei dispositivi; è possibile trovare facilmente una porta adatta per la ricarica, indipendentemente dal dispositivo in uso.

【Eccellente servizio post-vendita】Gli utenti possono ricevere un aiuto tempestivo ed efficace entro 12 ore se incontrano problemi durante l’uso. Un team di professionisti del marchio vi fornirà un servizio di alta qualità per risolvere i vostri problemi e permettervi di utilizzare il Vconol Batteria Portatile in tutta tranquillità.