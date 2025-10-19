VB Casalmaggiore conquista Roma e inizia alla grande in A2

La Vb Casalmaggiore di Claudio Cuello conquista i suoi primi tre punti nel campionato di A2 battendo Roma in una partita intensa. La squadra rosa ha mostrato un buon affiatamento, imponendosi in quattro set con i punteggi di 25-19, 27-25, 26-28 e 25-16.

La partita è stata combattuta, con Casalmaggiore forte in battuta e capace di trascinare il punteggio, specialmente nei set iniziale e finale, che ha vinto con margini significativi. I set centrali, invece, hanno visto un equilibrio tale da terminare ai vantaggi, con un set point per entrambe le squadre. Nel secondo set, Casalmaggiore ha prevalso, mentre Roma ha conquistato il terzo.

La determinazione delle giocatrici di Cuello è emersa chiaramente, con la squadra sempre in vantaggio. Nonostante l’assenza di Kovalcikova e Ravarini, Costagli e Faraone hanno brillato: Costagli ha messo a segno 20 punti e Faraone ha registrato un’impressionante percentuale di ricezione del 92%, mostrando la sua efficacia in seconda linea. Tutte le giocatrici hanno dimostrato un notevole miglioramento in tutti i fondamentali.

La portoricana Vasquez ha avuto un buon inserimento nel gruppo, esprimendo soddisfazione per il risultato ottenuto grazie agli sforzi in allenamento e all’energia profusa durante la partita.

Di seguito, i dettagli della partita:

Risultato: Casalmaggiore – Roma: 3-1 (25-19, 27-25, 26-28, 25-16)

Formazioni:

Casalmaggiore: Pasquino 5, Kavalenka 16, Nwokoye 8, Marku 7, Costagli (K) 20, Vazquez Gomez 18, Faraone (L).

Roma: Guiducci 2, Perovic 18, Guidi 9, Consoli 15, Bosso 15, Angelina 2.

Durata: 115 minuti. Spettatori: 585.