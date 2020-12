“Io spero di essere il primo a vaccinarmi nella fase uno. Il medico deve dare esempio. Il medico che rifiuta la vaccinazione non è degno di questo mestiere”. Lo ha detto Pierluigi Lopalco, epidemiologo e assessore alla Salute della Regione Puglia, a margine delle prime somministrazioni delle dosi vaccinali, in occasione del Vax Day al Policlinico di Bari.

Per le prossime fasi della campagna vaccinale il criterio che verrà seguito per le inoculazioni sarà l’età: “Dopo il personale sanitario di ospedali e rsa, dopo gli anziani ospitati nelle rsa toccherà a tutti gli anziani che stanno a casa e poi si passerà dagli ottantanni in giù e poi le categorie di rischio”, ha spiegato Lopalco. “Poi toccherà a chi professionalmente è a rischio: come il personale scolastico, che sarà vaccinato prima degli altri. E poi via via toccherà a tutti gli altri – ha continuato l’epidemiologo – I giovani e i bambini saranno gli ultimi a essere vaccinati perché questo vaccino vale dai 16 anni in su. Prima di poter vedere il vaccino per età pediatrica dobbiamo aspettare qualche mese. Giovani e bambini saranno importanti per poi bloccare la circolazione, ma questo avverrà nella Fase 3 o 4”.

Il capo del dipartimento Salute della Regione, Vito Montanaro, ha detto “finalmente si comincia. Oggi è il primo giorno, soltanto dimostrativo perché somministreremo 505 dosi, ma nelle prossime giornate, a partire dai primi di gennaio, saranno somministrate in Puglia quasi 95 mila dosi”.