Vavassori, che colpo a Rotterdam: Auger-Aliassime incredulo

Andrea Vavassori ha avuto un’ottima performance all’Atp 500 di Rotterdam, dove ha superato il primo turno contro il canadese Felix Auger-Aliassime. La vittoria è stata conquistata in un match avvincente, terminato con il ritiro di Auger-Aliassime a causa di un problema fisico dopo aver perso il primo set 7-6 e vinto il secondo 6-4. Vavassori ora si prepara a sfidare Carlos Alcaraz agli ottavi di finale. Durante la partita, il tennista italiano ha attirato l’attenzione del pubblico con uno scambio di colpi notevole, in particolare quando ha eseguito un colpo tra le gambe (‘tweener’) mentre si avvicinava a rete. Questo colpo sorprendente è stato seguito da una palla corta di rovescio che ha messo in difficoltà il suo avversario, guadagnandosi così un punto applaudito da tutti. La performance di Vavassori ha dimostrato una notevole abilità e creatività sul campo, rendendo il match memorabile sia per lui che per gli spettatori. La sfida contro Alcaraz promette di essere altrettanto entusiasmante e attesa, con il tennista italiano che spera di continuare il suo cammino nel torneo e di affrontare le sfide future con determinazione. La passione e l’impegno di Vavassori alla competizione sono palpabili, e il suo recente successo a Rotterdam potrebbe rappresentare un punto di svolta nella sua carriera.