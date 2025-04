Vauro Senesi nella tempesta per la vignetta su Meloni dopo il colloquio con Trump: la reazione di FdI

Non tutti hanno accolto favorevolmente la visita del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla Casa Bianca. In particolare, Vauro ha suscitato polemiche con una vignetta pubblicata sul Fatto Quotidiano, che ha attirato critiche per il suo presunto contenuto sessista e irrispettoso nei confronti della premier. Diversi esponenti di Fratelli d’Italia hanno condannato la vignetta, ritenuta offensiva e di cattivo gusto.

Nell’illustrazione, Meloni appare in difficoltà di fronte ai giornalisti, affermando di non riuscire a parlare a causa di un “pelo rimasto sotto la lingua”. Si evince un collegamento con le frasi di Trump riguardo ai leader mondiali in cerca di favori. Molti hanno interpretato la satira di Vauro come una critica a Meloni per un atteggiamento considerato arrendevole verso il presidente americano.

Le reazioni al disegno non si sono fatte attendere. Alice Buonguerreri di FdI ha descritto la vignetta come “di cattivo gusto” e sessista, sottolineando l’importanza di rispettare le donne. Anche Galeazzo Bignami e Elisabetta Gardini hanno espresso il loro disappunto, etichettando la vignetta come “vomitevole” e priva di ironia, accusando le femministe di sinistra di non affrontare il problema del sessismo.

Gardini ha definito il disegno “volgare” e innalzato il tono della critica, affermando che certa sinistra si considera moralmente superiore ma non ha più decenza. La vicenda ha acceso un dibattito sul confine tra satira e rispetto, sollevando interrogativi sulla rappresentazione delle donne nella politica.