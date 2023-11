Vatiero mette alle strette Mirko Brunetti: “Sono la tua donna, o il passato?”

Ogni giorno che passa al Grande Fratello Mirko Brunetti e Perla Vatiero sono sempre più vicini. Ieri pomeriggio il gieffino durante un momento di confidenze con la sua ex fidanzate le ha rivelato che pensava lei fosse la donna della sua vita.

“Ho dato tutto quello che avevo dentro. Io quello che ho vissuto e fatto per te non l’ho fatto mai per nessuna. Io pensavo fossi la mia donna, non una donna. Non avrei mai fatto quelle scelte altrimenti. Poi io ho fatto i miei sbagli e li riconosco. Quando io vengo da te a parlare e confidarmi è perché mi fido di te, come tu ti fidi di me. Forse tu ti fidi meno perché ancora devi metabolizzare certe cose”.

Vatiero mette alle strette il suo ex: “Tu pensavi che io fossi la donna giusta o lo pensi?”

Perla ha risposto alle confessioni di Mirko mettendolo all’angolo: “‘Pensavi’? Al passato? Lascia stare che poi nella vita succedono cose e c’è la sofferenza e uno ha paura e pensa di non farcela a superare. Ok, ma pensavi? Io non penso che tu pensavi. Io penso che tu pensi al presente. Forse lo pensi anche più di prima, ma ci sono cose che sono successe. Credo sia giusto affrontare tutti i discorsi e valutare. Forse io la penso diversamente. Pensavo che non mi toccasse più nulla e mi dicevo ‘cosa può ancora ferirmi dopo tutto il male che mi ha fatto?’. E invece delle cose mi feriscono sempre“.

Brunetti ha cercato di svicolare dalle domande della Vatiero in modo maldestro: “In quei momenti… io… questo… poi è uno dei motivi per cui ho preso determinate scelte. Perché ho dato tutto quello che avevo dentro per te. Mi sono spremuto fino all’asso per dimostrati e starti vicino e spero che ad oggi tu te ne sia resa conto. Magari prima non te ne rendevi conto o forse non lo dimostravi perché non stavi bene in certe situazioni. Io poi sono cambiato in peggio, ma so quello che sentivo in quelle circostanze“.

Caro Mirko…



