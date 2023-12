Vatiero la spara grossa su Ilary Blasi e lascia i gieffini senza parole

Quest’anno nella casa del Grande Fratello la regia cambia subito inquadratura non appena uno degli inquilini fa il nome di un personaggio famoso o di un altro programma (così da evitare qualche scivolone). Eppure in questi giorni alcuni gieffini sono riusciti a dire la loro su una famosa conduttrice. Letizia Petris e Perla Vatiero hanno fatto dei commenti su Ilary Blasi, ma su aspetti molto diversi della nota presentatrice.

Vatiero e la polemica per le sue parole su Ilary.

Letizia stava parlando con gli altri coinquilini e ha detto: “Per i conduttori e gli attori è importante non avere accenti marcati. Alfonso ad esempio quando conduce ha un italiano perfetto, non si capisce da dove venga. Ma quando è entrato qui in casa con noi si sentiva più a suo agio e allora sentivamo bene che è milanese. Così come Ilary ad esempio che si sente che è romana ed è anche la sua forza perché è molto spontaneo il suo accento“.

Ieri sera invece i concorrenti del GF stavano parlando della bellezza della Blasi e tutti hanno fatto i complimenti a Ilary, ma poi la Vatiero si è lasciata sfuggire un commento particolare: “Sì è vero che è bella, ma però poteva anche evitare di fare tutto quello che ha fatto sul viso. Cosa? Sì era meglio se non si faceva quella roba sul viso. Perché…“. Nella casa è calato il gelo, i gieffini sono rimasti senza parole e infatti Perla non ha finito di pronunciare l’ultima frase.

E che Perla non ami i ritocchini è cosa nota, visto le critiche che ha rivolto anche a Greta Rossetti: “Io e lei siamo molto diverse su tutto. Anche sul fatto degli interventi. Su di lei si vedono proprio. Devo dire che io non li farei mai così e mi piaccio per come sono al naturale“.