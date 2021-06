Fino ad oggi il Vaticano mai era intervenuto nell’iter di approvazione di una legge italiana, tirando in ballo i famosi patti Lateranensi firmati Benito Mussolini. Eppure oggi è accaduto con il DDL Zan. Secondo quanto riporta Il Corriere della Sera monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato, si sarebbe presentato all’ambasciata italiana presso la Santa Sede con una nota verbale: “Alcuni contenuti attuali della proposta legislativa in esame presso il Senato riducono la libertà garantita alla Chiesa Cattolica dall’articolo 2, commi 1 e 3 dell’accordo di revisione del Concordato”.

Che uno Stato straniero comandato da signori che credono in roba simile a Game of Thrones voglia dirci cosa fare a casa nostra è pura follia. Perché non una parola sulla legge Mancino (di cui il DDL Zan è un’estensione) che tutela anche i cattolici dalle discriminazioni? Il Vaticano per la prima volta tenta di bloccare o far modificare una legge, ma non una qualsiasi, una che semplicemente tenta di togliere qualche ostacolo sulla strada di chi ancora ha meno diritti e tutele. E questi signori sarebbero i fan/portavoce di un Dio che vuole amore e uguaglianza? No perché a me sembrano invece molto più vicini alla fazione avversaria.

La rabbia di Fedez contro il Vaticano.

“Il Vaticano ha detto all’Italia “Se approvate il DDL Zan state violando il concordato tra Vaticano e Italia”. Ma chi ha concordato il concordato? Ma non avevamo concordato che ci davate delle tasse arretrate sugli immobili che l’Unione Europea aveva stimato in 5 miliardi? Prima dateci quei soldi, poi parlare di leggi italiane. E piccolo spoiler, siamo uno stato laico. Voi potete rompere le scatole sulle leggi italiane e quando in Italia viene sgamato un pretino che va molesta i bambini, mi spiegate perché lo processate voi e non noi in Italia?

Io mi auguro che il governo approvi il DDL Zan e che la democrazia faccia il suo corso. Spero che che aboliscano il concordato anacronistico, questo sarebbe meglio de 3×2 al Lidl”.

Che dire a Fedez? Ancora una volta: GRAZIE.

