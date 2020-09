L’inchiesta vaticana sugli investimenti a Londra si allarga. Con nuovi immobili, commissioni di gestione abnormi e una segnalazione all’antiriciclaggio. Il quotidiano ‘LaVerità’ scrive che almeno due persone protagoniste delle cronache di giugno scorso compaiono in altre operazioni, adesso sotto il faro degli inquirenti. Nel giugno scorso erano finiti nelle maglie del promotore di Giustizia, il broker molisano Gianluigi Torzi, il gestore e consulente della Segreteria di Stato Enrico Crasso e il responsabile dell’ufficio amministrativo della Segreteria Fabrizio Tirabassi insieme ad altre figure laterali. Nomi che riconducono al fondo che faceva capo a Raffaele Mincione in relazione all’immobile di Sloane Avenue e che ora, scrive ‘La Verità’, compaiono in altre operazioni finite sotto la lente degli investigatori vaticani.

