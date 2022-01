Il cardinale Angelo Becciu è stato rinviato a giudizio nel processo in corso in Vaticano anche per subordinazione, accusa che era stata inizialmente stralciata. E’ quanto emerge dalla sesta udienza del procedimento che si è tenuta oggi, assenti tutti gli imputati, compreso Becciu, che fino a oggi era intervenuto a tutte le udienze. “L’accusa non ci preoccupa – ha detto all’Adnkronos l’avvocato Fabio Viglione, che difende il cardinale – ne ribadiamo l’infondatezza e lo dimostreremo in aula nel merito”.

RINVII A GIUDIZIO – Il promotore di Giustizia vaticano ha depositato oggi, prima dell’inizio della sesta udienza del processo per lo scandalo finanziario, le richieste di rinvio a giudizio relative alle posizioni rimaste sospese, quelle dei quattro imputati stralciati dal filone principale, il finanziere Raffaele Mincione, Fabrizio Tirabassi, ex funzionario dell’ufficio amministrativo della Segreteria di Stato, l’avvocato Nicola Squilla e mons. Mauro Carlino, ex segretario del cardinale Angelo Becciu.

Il presidente del Tribunale Vaticano Giuseppe Pignatone ha firmato il decreto di citazione per i quattro (le citazioni sono già state notificate) e ha fissato un nuovo rinvio alla data del 18 febbraio, quando, ha detto, “riuniremo i due tronconi del processo”. Ritorna anche l’accusa di subornazione di testimone per il cardinale Angelo Becciu, caduta nella prima fase, mentre l’ex direttore dell’Aif, Tommaso Di Ruzza, viene archiviata l’accusa di peculato.

Proprio per questo contrattempo dei depositi l’udienza, che doveva cominciare alle 12, è iniziata con oltre due ore di ritardo, circostanza per cui Pignatone si è anche scusato con gli intervenuti. Tutti assenti gli imputati, compreso il cardinale Angelo Becciu. Il promotore di Giustizia ha anche depositato 7 faldoni di nuovi accertamenti per i 4 nuovi rinviati a giudizio.